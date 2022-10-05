Эрдоган прилетел в Прагу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Прагу для участия в саммите Европейского политического общества (European Political Community).

Главу турецкого государства сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

На форум соберутся главы 27 членов ЕС и 17 государств-партнеров. Церемония официального открытия саммита состоится в Пражском Граде, после чего лидеры соберутся на сессии с целью обсуждения вопросов мира и безопасности, энергетики, климатических изменений, экономики.

В программу визита турецкого лидера в Чехию включены двусторонние встречи, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.