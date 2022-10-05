Сахиба Гафарова призвала: Мир должен отказаться от двойных стандартов
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, которая находится в столице Индонезии Джакарте, выступила на 8-м саммите спикеров парламентов стран Большой двадцатки (G20).
Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы, Гафарова обратила внимание участников форума на борьбу с бедностью, решение гуманитарных кризисов и конфликтов, устранение социального неравенства, последствия климатических изменений и прочие вызовы современности. Одним из фундаментальных уроков, которые пандемия COVID-19 преподала всему миру, стало то, что глобальные вызовы требуют глобальных же решений, и что исключительно важны коллективные усилия и совместная деятельность, сказала спикер.
По словам Гафаровой, парламентарии должны участвовать в поисках наилучших путей решения волнующих всех проблем. К этой миссии может подключиться Парламентская сеть Движения неприсоединения, которая создана по инициативе президента Азербайджана. Она добавила, что Сеть готова вносить свою лепту в достижение общих целей посредством активного взаимодействия с другими парламентскими структурами.
Отметив, что только общие усилия по устранению проблем международного масштаба могут увенчаться успехом, спикер призвала положить конец двойным стандартам и избирательному подходу. Гафарова с сожалением отметила, что во многих случаях страны страдают от этой суровой реальности: «Не является исключением и Азербайджан, на собственном опыте познавший, какой она может быть».
В этой связи Гафарова упомянула почти тридцатилетнюю оккупацию Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, проведение Арменией этнических чисток на этих землях, превращение более миллиона азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые СБ ООН четыре резолюции, решения Генассамблеи ООН, Движения неприсоединения, ОБСЕ, ОИС и других международных организаций требовали немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских военных из захваченных азербайджанских территорий. Однако Армения проигнорировала все эти решения. К сожалению, со стороны международных структур не последовали какие-либо санкции в отношении государства-оккупанта. В итоге Азербайджан, своими силами восстановив собственную территориальную целостность и историческую справедливость, реализовал резолюции Совбеза ООН и принципы международного права, сказала она.
Далее Гафарова рассказала о послевоенном строительстве, усилиях Баку по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе: «Азербайджан предложил нормализацию отношений с Арменией и подписание мирного договора с опорой на пять принципов международного права. Взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, делимитация и демаркация границ приведут к миру и устойчивости в регионе. Но ведь Армения демонстрирует деструктивное отношение к переговорам и создает препятствия для открытия коммуникаций, путей сообщения в регионе. Тормозят этот процесс и последние армянские вооруженные провокации в сентябре этого года. Подобное поведение должно быть осуждено. Сейчас самым важным является воздержание от шагов, могущих повредить нормализации отношений, ведь этот процесс – единственный путь к обеспечению долгосрочных мира и стабильности в регионе», - сказала она.