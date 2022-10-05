Сахиба Гафарова призвала: Мир должен отказаться от двойных стандартов

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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, которая находится в столице Индонезии Джакарте, выступила на 8-м саммите спикеров парламентов стран Большой двадцатки (G20). Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы, Гафарова обратила внимание участников форума на борьбу с бедностью, решение гуманитарных кризисов и конфликтов, устранение социального неравенства, последствия климатических изменений и прочие вызовы современности. Одним из фундаментальных уроков, которые пандемия COVID-19 преподала всему миру, стало то, что глобальные вызовы требуют глобальных же решений, и что исключительно важны коллективные усилия и совместная деятельность, сказала спикер.

По словам Гафаровой, парламентарии должны участвовать в поисках наилучших путей решения волнующих всех проблем. К этой миссии может подключиться Парламентская сеть Движения неприсоединения, которая создана по инициативе президента Азербайджана. Она добавила, что Сеть готова вносить свою лепту в достижение общих целей посредством активного взаимодействия с другими парламентскими структурами. Отметив, что только общие усилия по устранению проблем международного масштаба могут увенчаться успехом, спикер призвала положить конец двойным стандартам и избирательному подходу. Гафарова с сожалением отметила, что во многих случаях страны страдают от этой суровой реальности: «Не является исключением и Азербайджан, на собственном опыте познавший, какой она может быть».