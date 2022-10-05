Али Асадов о сотрудничестве с прикаспийскими государствами

6 октября в столице Российской Федерации Москве начал работу 2-й Каспийский экономический форум с участием глав правительств прикаспийских государств, в том числе премьер-министра Азербайджана Али Асадова, сообщили в Кабмине.

Он также сообщил, что из-за спада пандемии торговый оборот Азербайджана с прикаспийскими государствами демонстрирует рост, в частности, увеличившись с начала года более чем на 45%.

Выступив на заседании, премьер-министр Али Асадов заявил, что сотрудничество с прикаспийскими государствами занимает особое место во внешнеполитической стратегии Азербайджана и охватывает многие сферы, в том числе безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт, экологические вопросы, а также другие области, представляющие взаимный интерес.

Участники форума сначала провели переговоры в узком формате, подведя итоги Шестого каспийского саммита, состоявшегося 29 июня в Ашхабаде.

Премьер-министр в своем выступлении отметил весомый вклад Азербайджана в реализацию и развитие международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые проходят через Каспийское море. Он отметил, что в настоящее время ведется работа по увеличению перевалочных мощностей Бакинского порта, являющегося ключевым звеном данных коридоров.

В этой связи Асадов затронул проблему обмеления Каспия, призвав прикаспийские страны принять меры по углублению морского дна для полноценной транспортировки грузов.

Он проинформировал участников мероприятия о возможностях гражданского грузового флота Азербайджана, а также Бакинского судостроительного завода, доведено до внимания, что его возможностями могут воспользоваться все прикаспийские государства.

Премьер-министр подчеркнул, что сложившиеся новые реалии после освобождения оккупированных территорий Азербайджана позволяют расширить возможности транспортных путей в регионе: «Сегодня мы активно работаем над развитием региональных транспортно-коммуникационных проектов. В этом смысле открытие Зангезурского коридора имеет весьма важное значение», - подчеркнул Асадов.

Им также было указано на наличие больших возможностей прикаспийских государств для наращивания сотрудничества в сфере энергетики.

Коснувшись экологических проблем Каспия, премьер-министр заявил, что Азербайджан прилагает большие усилия по их решению, в этой связи отметив, что в октябре в Баку планируется проведение 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря.

Премьер-министр выразил готовность Азербайджана и дальше прилагать все усилия для наращивания многостороннего сотрудничества на благо народов прикаспийских государств.

По итогам пленарного заседания было подписано Коммюнике 2-го Каспийского экономического форума.