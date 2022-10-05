В Гяндже стартовал чемпионат Азербайджана по многодневным гонкам, организованный Министерством молодежи и спорта и Велосипедной федерацией Азербайджана. В 4-этапном чемпионате страны, проводимом по действующим правилам Международного союза велосипедистов, принимают участие спортсмены всех возрастных категорий.

Круговая гонка, состоявшаяся на первом этапе, стартовала перед парком Гейдара Алиева. Всего за победу боролись 40 велосипедистов-профессионалов и 9 велосипедистов-любителей. На этом этапе спортсмены-женщины преодолели 42 километра (7 кругов), а спортсмены-мужчины – 60 километров (10 кругов).

Эльвин Байрамов занял первое место, Мурсал Мамедов - второе, а Огтай Гулиев - третье место в любительских соревнованиях.

Стоит отметить, что на втором этапе, который состоится 7 октября, велосипедисты будут соревноваться в групповой гонке. На этом этапе, стартовав перед парком Гейдара Алиева, женщины преодолеют дистанцию в 42 километра, а мужчины – в 62 километра.

На третьем этапе (8 октября) круговая гонка стартует с городской площади. В гонке спортсменки будут соревноваться на дистанции 40 километров (5 кругов), а велосипедисты-мужчины — на дистанции 64 километра (8 кругов).

На четвертом этапе (9 октября), стартовав с трассы Баку-Алят-Газах-Грузия в направлении Р-19, как женщины, так и мужчины-велосипедисты проверят свои силы в индивидуальном обгоне на 10 километров.