Депутат Гудрат Гасангулиев задался вопросом: «Если к власти в России придет второй Ельцин? Что нас ждет?»

Свобода собраний - фундаментальное право, но защита жизни и здоровья людей, а также обеспечение безопасности государства более строго охраняются Конституцией и международными законами и являются основной обязанностью государства, заявил депутат парламента Азербайджана Гудрат Гасангулиев.

По его словам, акции, организованные маргинализованными группами без серьезной общественной поддержки, могут сыграть на руку только экстремистским группам, контролируемым из-за рубежа: «Организаторы заказных акций - «катализаторы» грязных игр, запланированных против Азербайджана. Подобные действия могут использовать различные экстремистские, террористические группировки, аффилированные со спецслужбами зарубежных стран, и попытаться совершить массовые беспорядки, которые повлекут за собой гибель людей и разрушения».

Гасангулиев отметил, что жесткая реакция силовых структур на подобные акции больше направлена на зарубежных «заказчиков»: «Им направляют месседжи - ваши усилия тщетны, таким путем вы ничего не добьетесь. Глянем правде в глаза, зачем и кому нужны массовые акции, когда имеются широкие технологические возможности для выражения общественных протестов? А ведь наша страна находится в состоянии войны с Арменией - мирное соглашение все еще не подписано».

По словам парламентария, Азербайджан сегодня как никогда нуждается в стабильности и солидарности, чтобы раз и навсегда решить вопросы безопасности государства и армянского сепаратизма.

«Для этого созданы благоприятные исторические условия, и, видя это, Ильхам Алиев хочет всеми силами положить конец этой проблеме, принудить Армению к миру. Раньше я говорил, что мы должны попытаться решить карабахскую проблему, пока у власти Эрдоган, а теперь я говорю - пока у власти Путин, мы должны решить этот вопрос раз и навсегда. Если к власти в России придет такой зависимый от Запада человек, как Ельцин, то Запад спровоцирует Москву на участие в войне с нами на стороне Армении, как в Первой Карабахской войне. Я призываю отдельных «политических и военных экспертов» серьезно проанализировать ситуацию. Нам не удастся добиться справедливой позиции по карабахскому вопросу, апеллируя к западным кругам, которые зависят от армянской диаспоры», - подытожил Гасангулиев.