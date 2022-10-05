Хулуси Акар встретился с министром обороны Великобритании

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в Лондоне с коллегой из Великобритании Беном Уоллесом, пишет агентство «Анадолу».

Отмечается, что Акар прибыл в Лондон по приглашению британской стороны.

Министры провели переговоры в формате один на один, после чего председательствовали на встрече в расширенном составе. На переговорах состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня в сфере обороны, а также сотрудничество в сфере безопасности и оборонной промышленности.