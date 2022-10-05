Спикер Симонян: «Если противник перейдет границу России, и Сочи опустеет…»

«Нам нужно, чтобы границу Республики Армения, которая является членом ОДКБ, не переходил солдат другой страны… У меня риторический вопрос: представим, что какой-то воображаемый противник перешел границу России и из-за этого город Сочи опустел. Вы представляете эту ситуацию?», - сказал Симонян.

По его словам, «для обеспечения безопасности Армения не будет ждать какой-то одной стороны». «На это нет времени, территории, ни возможностей - достаточно ждали», - сказал он.