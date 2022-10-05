Спикер Симонян: «Если противник перейдет границу России, и Сочи опустеет…»
Спикер армянского парламента Ален Симонян призвал Армению «заставить ОДКБ работать». Об этом пишут армянские СМИ.
«Нам нужно, чтобы границу Республики Армения, которая является членом ОДКБ, не переходил солдат другой страны… У меня риторический вопрос: представим, что какой-то воображаемый противник перешел границу России и из-за этого город Сочи опустел. Вы представляете эту ситуацию?», - сказал Симонян.
По его словам, «для обеспечения безопасности Армения не будет ждать какой-то одной стороны». «На это нет времени, территории, ни возможностей - достаточно ждали», - сказал он.