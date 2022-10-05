Ильхам Алиев на саммите «Европейское политическое сообщество» ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии пленарного заседания саммита «Европейское политическое сообщество», сообщает пресс-служба главы государства.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.
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