На фоне угроз Путина: в бакинских аптеках заканчивается йод
В последние дни практически все мировые СМИ пишут об угрозе применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Украины.
Как известно, в России существует несколько видов ядерного вооружения. Основные - это стратегическое и тактическое ядерное оружие.
Эксперты отмечают, что в случае с Украиной Москва может использовать тактическое ядерное оружие, которое отличается от стратегического малой мощностью и применением на относительно короткой дистанции. У тактических боезарядов тротиловый эквивалент обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны. Для сравнения: атомная бомба, унесшая жизни около 146 000 человек в Хиросиме, имела мощность 15 килотонн.
Еще со школьной парты многим рассказывали, что при угрозе ядерного взрыва необходимо в кратчайшие сроки принять йод. Дело в том, что при радиоактивном заражении первым делом происходит выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский отмечает, что принять йод необходимо при угрозе взрыва (за 30 минут) или же в первые минуты-часы после взрыва и распространения радиации.
«Если сделать это в первые два часа, защита превышает 90%. Если за 30 минут до взрыва – почти 100% защита», - утверждает Комаровский.
И хотя кратчайшее расстояние между Баку и Киевом все же превышает 1800 километров, в столице Азербайджана пристально следят за развивающимися событиями.
Как стало известно haqqin.az, жители Баку начали массово запасаться йодом, из-за чего в некоторых аптеках почти иссякли его запасы.
В расположенной у станции метро «28 мая» аптеке «Инам» заявили корреспонденту haqqin.az, что в последние дни покупатели разбирают йод и различные таблетки с его содержанием.
О росте спроса на йод также сообщили в другой, расположенной неподалеку, аптеке. Однако фармацевты отметили, что вместе с йодом вырос спрос на антибиотики и другие лекарства, связав это с традиционной подготовкой людей к осенне-зимнему сезону.
Вместе с тем в одной из самых известных сетей аптек «Элит» корреспонденту haqqin.az заявили о том, что запасы йода практически иссякли. Голос на другом конце телефона сообщил о наличии лишь двух небольших флаконов йода по цене 0,4 маната.