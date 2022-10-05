На фоне угроз Путина: в бакинских аптеках заканчивается йод

Отдел информации 16:57

В последние дни практически все мировые СМИ пишут об угрозе применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Украины. Как известно, в России существует несколько видов ядерного вооружения. Основные - это стратегическое и тактическое ядерное оружие.

Эксперты отмечают, что в случае с Украиной Москва может использовать тактическое ядерное оружие, которое отличается от стратегического малой мощностью и применением на относительно короткой дистанции. У тактических боезарядов тротиловый эквивалент обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны. Для сравнения: атомная бомба, унесшая жизни около 146 000 человек в Хиросиме, имела мощность 15 килотонн. Еще со школьной парты многим рассказывали, что при угрозе ядерного взрыва необходимо в кратчайшие сроки принять йод. Дело в том, что при радиоактивном заражении первым делом происходит выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский отмечает, что принять йод необходимо при угрозе взрыва (за 30 минут) или же в первые минуты-часы после взрыва и распространения радиации.