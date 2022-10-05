Али Асадов провел встречу с вице-президентом Ирана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился с первым вице-президентом Ирана Мухаммедом Мохбером, сообщили в Кабмине.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Асадов и Мохбер также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, в том числе по развитию транспортных и коммуникационных линий между Азербайджаном и Ираном, и региональным вопросам.