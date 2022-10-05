Вардан Осканян о победе азербайджанской дипломатии

Ереван не сумел изменить повестку дня переговоров с Баку, заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян, которого цитируют армянские СМИ.

«Власти поставили нас перед безвыходной дилеммой: смириться если не с войной, то с максималистскими требованиями Азербайджана. Сегодня на столе три требования Баку: признание Карабаха частью Азербайджана, коридор, проблема демаркации (то есть анклавы). Армянская сторона так и не смогла расширить эту исключительно азербайджанскую повестку», - сказал Осканян.