Лига Европы: «Карабах» в гостях у «Олимпиакоса»

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» начнется матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пелито. Видеоассистентами назначены представители Нидерландов Йеройн Маншот и Эрвин Бланк.

«Карабах» после 2 туров имеет 3 очка и занимает 2-е место в группе. Команда Гурбана Гурбанова проиграла в гостях немецкому «Фрайбургу» (1:2) и разгромила дома французский «Нант» (3:0).

У «Олимпиакоса» очков нет. В 1-м туре греки проиграли на выезде «Нанту» - 1:2, а во 2-м - были разгромлены дома немцами со счетом 0:3. После этих неудач, а также плохого старта в чемпионате Греции, в команде сменился главный тренер. Место испанца Карлоса Карберана занял его соотечественник, известный в прошлом футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Мичел.

Турнирное положение в группе «G»:

1.«Фрайбург» - 6 очков (2 матча)

2.«Карабах» - 3 (2)

3.«Нант» - 3 (2)

4.«Олимпиакос» - 0 (2).

В параллельном матче в нашей группе «Фрайбург» примет «Нант».

До этого еврокубковый жребий лишь раз сводил «Карабах» с клубом из Греции. На групповом этапе Лиги Европы сезона 2016/17 агдамцы дважды обыграли ПАОК – 2:0 в Баку, 1:0 в Салониках.

«Олимпиакос» летом прошлого года в квалификации Лиги чемпионов играл с «Нефтчи» и дважды выиграл со счетом 1:0.

Всего азербайджанские и греческие клубы провели 12 матчей. Дважды побеждали наши команды (речь о тех двух победах «Карабаха» над ПАОК), 6 раз соперники играли вничью и 4 раза выигрывали греки.