Под эгидой министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза в Стамбуле состоялся II Азербайджано-Турецкий энергетический форум.

Как сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана, подчеркнув, что форум служит укреплению энергетического сотрудничества в азербайджано-турецких союзнических отношениях, министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что сильное азербайджано-турецкое энергетическое сообщество является исторической необходимостью. Азербайджан и Турция стали странами, представляющими стратегический интерес в устойчивом обеспечении энергобезопасности: «В реалиях сложного геополитического и энергетического кризиса возрастающая геостратегическая роль Азербайджана и Турции является воплощением политики, проводимой с непоколебимым доверием друг к другу главами государств - Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в их лице - объединенной мощи Азербайджана и Турции».

На мероприятии было отмечено, что с июля 2018 года по октябрь этого года в Турцию было поставлено 18 млрд кубометров природного газа по TANAP, а 4,2 из 6,1 млрд кубометров газа, поставленного в эту страну за 9 месяцев 2022 года, было транспортировано именно по этому трубопроводу. К 2023 году экспорт газа из Азербайджана в Турцию достигнет 9,3 млрд кубометров, указали на форуме.

Также было одчеркнуто, что создание в перспективе энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа наряду с расширением Южного газового коридора укрепит энергетическое единство обеих стран.

На форуме выступили министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, представители SOCAR, ОАО «Азерэнержи», KOBİA, AZPROMO, BOTAŞ, TPAO, TEIAŞ, EUAŞ, Совета по внешнеэкономическим связям Турции и других структур.

В завершение был подписан «Протокол II Азербайджано-Турецкого энергетического форума».