Сегодня в кулуарах пленарного заседания саммита «Европейское политическое сообщество» произошел любопытный курьез с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает haqqin.az.

К президентам обратилась журналистка азербайджанской службы «Радио Свобода». «Это турецкая журналистка или азербайджанская? Чего она хочет?» - поинтересовался Эрдоган у Алиева. Узнав, какое издание представляет журналистка, президент Азербайджана ответил: «А-а, так это соросовцы», что вызвало смех у присутствующих. «Я пошутил», - сказал вслед за этим Алиев.