Минобороны Азербайджана опровергает заявление Еревана

Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с распространенным сегодня заявлением армянского Минобороны.

В сообщении говорится, что информация Министерства обороны Армении о том, что в полдень 6 октября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по технике, проводящей работы по укреплению боевых позиций Вооруженных сил Армении, в результате чего эта техника была повреждена, не соответствует действительности.

В Минобороны Азербайджана отметили, что это очередная дезинформация противоположной стороны.