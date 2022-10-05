Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси, цитирует издание "Украинская правда" заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова и спикера воздушных сил Юрия Игната.

"Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны-агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа", - заявил Громов.

Как уточнил Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22. Одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая упала на пустыре. Жертв и пострадавших нет.