Полиция Швеции подтвердила: «Северные потоки» взорвали

Meduza со ссылкой на отчет сообщает, что 1-2 октября следственная группа Службы государственной безопасности Швеции (СЭПО) при участии Береговой охраны и военных обследовала районы Балтийского моря, где произошли утечки на газопроводах. По результатам обследования, говорится в отчете, можно уверенно говорить о том, что на газопроводах произошли взрывы. СЭПО также отмечает, что версия диверсии получает все больше подтверждений.

На месте происшествия были собраны вещественные доказательства для дальнейшего исследования. Расследование продолжается, в частности, СЭПО предстоит установить, могут ли быть кому-либо предъявлены обвинения в произошедшем.

Утечки на трех нитях указанных газопроводов произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. Правоохранительные органы подозревают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Удастся ли восстановить «Северный поток», пока неизвестно.