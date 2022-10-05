Ильхам Алиев: Карабахские армяне – граждане Азербайджана, мы сами решим, когда с ними говорить

Карабах ские армяне - граждане Азербайджана, и Баку сам определит, когда с ними вести диалог, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , отвечая в Праге на вопрос корреспондента «Радио Свобода».

«Карабахские армяне – это наши граждане, и мы сами определим, когда с ними говорить. Это наше внутреннее дело. Мы не намерены обсуждать этот вопрос с какой-либо страной», - сказал Ильхам Алиев.

По словам главы государства, он надеется на положительные итоги встречи с участием президентов Азербайджана, Франции, председателя Евросовета и премьера Армении.

«Я надеюсь, что результаты встречи будут положительными, будет достигнут прогресс в вопросе подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. На это мы надеемся», - добавил Ильхам Алиев.