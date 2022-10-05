Алиев и Пашинян выбирают Мишеля и Брюссельский формат наша первая реакция
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня Прагу по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы и председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.
Как уже сообщалось, 7 октября в Праге состоится неформальный саммит лидеров Евросоюза, а сегодня здесь намечено создание нового неформального союза Европы – «Европейского политического сообщества». И поскольку в списке приглашенных значатся также Азербайджан и Армения, возникла возможность провести в Праге между двумя странами очередной раунд мирных переговоров на высшем уровне.
В переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном принимают участие Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Армяно-азербайджанские переговоры в Праге можно считать продолжением брюссельского мирного диалога, инициированного Шарлем Мишелем. Как известно, за период, последовавший 44-дневной войне, между Азербайджаном и Арменией, пусть и неформально, обозначились три формата мирных переговоров: Брюссельский - при посредничестве Шарля Мишеля, Вашингтонский - на уровне министров иностранных дел и внешнеполитических советников, а также достаточно пассивный Московский формат.
Наиболее перспективным из трех представляется формат переговоров в Брюсселе, где при посредничестве Шарля Мишеля стороны вплотную подошли к консенсусу по основным параметрам мирного соглашения. Напомним, именно на переговорах в бельгийской столице Армения официально заявила, что принимает пять выдвинутых Азербайджаном основных принципов, включающих в себя также безусловное признание сторонами территориальной целостности друг друга.
Но последовавшие затем в результате провокаций армянской стороны масштабные боестолкновения на армяно-азербайджанской границе серьезно повлияли на перспективы достижения мира в целом.
И вот теперь четырехсторонние переговоры в Праге вновь возвращают на первый план посредническую роль Евросоюза и лично Шарля Мишеля: несмотря на высокий градус напряженности, стороны сели за стол переговоров, поддержав тем самым инициативу Брюсселя по достижению мира.
Главной причиной готовности Баку и Еревана продолжить мирный диалог является объективность и конструктивность посреднических инициатив Евросоюза и лично Шарля Мишеля.
Отметим, что ранее при посредничестве председателя Совета Европейского Союза лидеры Азербайджана и Армении встречались уже четыре раза. Помимо этого, глава азербайджанского государства провел множество других встреч с Шарлем Мишелем, в результате которых в Баку сформировался высокий уровень доверия к этому высокопоставленному европейскому политическому деятелю и дипломату, который играет также важную роль в достижении прочного мира в регионе Южного Кавказа.
Таким образом, сам по себе факт, что на данный момент за Евросоюзом и лично Шарлем Мишелем закреплена ведущая роль в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вселяет надежду на скорое достижение справедливого и прочного мира в регионе.