Как уже сообщалось, 7 октября в Праге состоится неформальный саммит лидеров Евросоюза, а сегодня здесь намечено создание нового неформального союза Европы – «Европейского политического сообщества». И поскольку в списке приглашенных значатся также Азербайджан и Армения, возникла возможность провести в Праге между двумя странами очередной раунд мирных переговоров на высшем уровне.

В переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном принимают участие Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Армяно-азербайджанские переговоры в Праге можно считать продолжением брюссельского мирного диалога, инициированного Шарлем Мишелем. Как известно, за период, последовавший 44-дневной войне, между Азербайджаном и Арменией, пусть и неформально, обозначились три формата мирных переговоров: Брюссельский - при посредничестве Шарля Мишеля, Вашингтонский - на уровне министров иностранных дел и внешнеполитических советников, а также достаточно пассивный Московский формат.

Наиболее перспективным из трех представляется формат переговоров в Брюсселе, где при посредничестве Шарля Мишеля стороны вплотную подошли к консенсусу по основным параметрам мирного соглашения. Напомним, именно на переговорах в бельгийской столице Армения официально заявила, что принимает пять выдвинутых Азербайджаном основных принципов, включающих в себя также безусловное признание сторонами территориальной целостности друг друга.

Но последовавшие затем в результате провокаций армянской стороны масштабные боестолкновения на армяно-азербайджанской границе серьезно повлияли на перспективы достижения мира в целом.