В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращений, которые поступили в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, задержаны с поличным при получении взятки начальник архитектурно–строительного отдела аппарата главы исполнительной власти Ленкоранского района - главный архитектор Абдуллаев Эльгюн Азизулла оглу и заведующий отделением Ленкоранской городской межрайонной психиатрической больницы Нуриев Насраддин Шахрза оглу. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На основании собранных по делу доказательств возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана. Эльгюну Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (получение взятки), Насреддину Нуриеву - по статьям 311.1 (получение взятки) и 313 (служебный подлог). Решением суда в отношении них в качестве основной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в качестве дополнительной - отстранение от должности.