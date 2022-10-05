Матвиенко в Индонезии предложила делегации Украины «прямо сегодня» начать переговоры на условиях России
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации парламента Украины начать мирные переговоры на саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, передают российские СМИ.
«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — заявила Матвиенко.
СМИ уточняют, что спикер Совфеда выступила с таким предложением в ходе саммита в ответ на заявление представителя украинской делегации, обвинившего Россию в агрессии. Матвиенко назвала эти обвинения «бездоказательными» и «безосновательными».
В комментарии журналистам после заседания Матвиенко отметила, что предметом переговоров не может быть «присоединение» к России оккупированных территорий Украины. «Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — добавила российский спикер. По ее словам, «реакции (от украинской делегации) нет, потому что Украина не свободна в своих решениях».