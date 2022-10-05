СМИ уточняют, что спикер Совфеда выступила с таким предложением в ходе саммита в ответ на заявление представителя украинской делегации, обвинившего Россию в агрессии. Матвиенко назвала эти обвинения «бездоказательными» и «безосновательными».

В комментарии журналистам после заседания Матвиенко отметила, что предметом переговоров не может быть «присоединение» к России оккупированных территорий Украины. «Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — добавила российский спикер. По ее словам, «реакции (от украинской делегации) нет, потому что Украина не свободна в своих решениях».