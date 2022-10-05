Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США, со ссылкой на данные компании сообщил Bloomberg.
«Цены на все сорта для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США – повышены на ¢20», - пишет агентство.
При этом для Азии Saudi Aramco не стала повышать цену на свой основной сорт нефти Arab Light, хотя нефтепереработчики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозировали подорожание на ¢40.
Накануне ОПЕК+ решила сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Новое сокращение стало рекордным с 2020 года. США выступали против этого решения, писал CNN. Однако решение о снижении добычи все же было принято. В ответ на него США в ноябре направят на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса, чтобы добиться снижения цен на сырье.