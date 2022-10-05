В сообщении МИД Азербайджана говорится, что они были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана. В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана подлежащих репатриации лиц. Затем на основе достигнутой договоренности был обеспечен их переход транзитом через территорию Турции.

6 октября на родину были репатриированы 15 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагере Амерна в Сирии.

Входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих госорганов, командированные в Турцию, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. Также посольство Азербайджана в Турции предоставило гражданам Азербайджана «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику» и авиабилеты.

По завершении необходимых процедур репатриантов передадут семьям и опекунам. Правительство Азербайджана планирует принять все необходимые меры для их реабилитации.

До сих пор в Азербайджан репатриировали 393 детей и женщин: 290 – из Ирака и 103 – из Сирии.