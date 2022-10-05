Вашингтон «глубоко обеспокоен» нападками на посла и посольство США в Грузии

Вашингтон «глубоко обеспокоен» нападками на посла США в Грузии Келли Дегнан и считает критику в её адрес со стороны некоторых грузинских политиков частью дезинформационной схемы, которую «создал один человек». Об этом 6 октября заявила находящаяся с визитом в Грузии заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, сообщает «Голос Америки».

«Я хочу воспользоваться возможностью передать сигнал о полной поддержке Вашингтоном той огромной и важной работы, которую посол Дегнан и ее команда проводят в Грузии для поддержки и продвижения евроатлантических устремлений Грузии, а также правительству Грузии – по поводу их готовности сотрудничать с нами в решении этих вопросов. Однако эти усилия были непростыми, особенно в последнее время, когда мы были глубоко обеспокоены личными нападками на посла Дегнан и посольство. Давайте скажем предельно четко: это часть более крупной дезинформационной схемы, направленной на то, чтобы скрыть правду вокруг создавшегося в Европе кризиса – кризиса, который создал один человек», - заявила Дженкинс грузинским СМИ.

Несколько грузинских депутатов, покинувших в июне ряды правящей партии «Грузинская мечта», неоднократно выступали с обвинениями в адрес США. В частности, депутаты обвинили посла Келли Дегнан в якобы «ослаблении государственных институтов и усилении радикальной оппозиции», а также в координации попыток по смене грузинской власти и попытках «втянуть Грузию в войну» против России.