«Надеюсь, мы медленно приближаемся к миру. Я ценю деятельность Шарля Мишеля. Потому что, как известно, в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и с каждой встречи мы приближаемся к миру». Об этом президент Ильхам Алиев заявил 6 октября в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Отметив, что четырехсторонняя встреча в Праге была организована Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном, глава азербайджанского государства сказал: «В ходе этой встречи также обсуждались важные вопросы, и я думаю, что эти переговоры будут иметь существенное значение для достижения мирного договора. Тем не менее, контакты продолжаются. Мы договорились, что после ужина мы вновь соберемся вместе. В любом случае мирный процесс уже получил импульс».

«Как известно, министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели первую встречу, и, на наш взгляд это следует продолжать», - заявил президент Ильхам Алиев.

«В ближайшее время министры должны встретиться во второй раз, и мы предложили, чтобы после этого рабочие группы обеих стран собрались вместе и в течение нескольких дней занимались подготовкой текста мирного соглашения. В этом состоят наши намерения», - сказал глава государства.