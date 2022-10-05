Контрнаступление армии Украины: уже освобождено более 400 кв. км Херсонской области

«Да, у нас успехи достаточно убедительные. Направления мы не называем, но уже более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», - отметила она.

Военный эксперт Сергей Грабский в разговоре с The Insider отмечает, что продвижение ВСУ в районе Херсона сейчас не такое быстрое, как на севере Украины – это связано с тем, что там россияне «лучше подготовились к обороне». «Продолжаются упорные оборонительные бои. Россияне понимают, что если они не удержат эту позицию, вся группировка российских войск на правом берегу Днепра будет окружена. Это состояние мы видим на линии фронта: противник продолжает массовые обстрелы гражданской инфраструктуры, причем под ударом и Харьков, и Запорожье, и Николаев», - говорит Грабский.

Эксперт отмечает, что на Луганском направлении есть продвижение в сторону города Сватова: «Мы уже видим освобожденные населенные пункты Луганской области, которые находятся в 25 километрах от Сватова. Из Сватова и Кременной противник начал эвакуацию «социальных и медицинских учреждений» и готовится к отчаянной обороне. Если он не справится, то вся полоса обороны оккупантов от Троицкого до Северодонецка просто рухнет, и это откроет дорогу украинским войскам. Сватово в ближайшие дни будет играть важную роль, и все внимание будет направлено к этому населенному пункту».

Грабский отмечает, что «задача украинских войск на Луганском направлении – продвигаться как можно быстрее и дальше, освобождая территории. Противник, несмотря на такие серьезные потери территорий, личного состава и техники, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает атаковать украинские войска на линии от Бахмута до Марьинки, пытаясь увеличить количество обстрелов, держа под напряжением всю эту линию».

По его словам, пока «зловещее молчание» есть на участке от Великой Новоселки до Васильевки – Донецкая и Запорожская области. «Там ситуация достаточно напряженная, и во многом она будет зависеть от дальнейшего развития событий на Херсонском направлении...»