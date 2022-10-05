Стало известно, когда начнется переселение в Шушу

К концу следующего года в Шушу переселят до 2,5 тыс. человек, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству.

«Перед нами стоят две задачи. Выстроить инфраструктуру и предоставить рабочие места переселенцам, что является более сложно задачей», - пояснил он.

Айдын Керимов уточнил, что к концу будущего года планируется переселить в город Шуша до 2,5 тыс. человек. Спецпредставитель президента подчеркнул, что рабочие места для них надо начинать готовить уже сейчас.