Спустя три дня посольство США отреагировало на массовое захоронение в Ходжавенде

Посольство США в Азербайджане выступило с заявлением в связи с обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением.

АПА со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Азербайджане Алису Спенсли передает, что в заявлении дипведомства говорится: «Мы ужасаемся человеческим жертвам во время этого многолетнего конфликта и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых... США поддерживают шаги, предпринятые Арменией и Азербайджаном в направлении достижения устойчивого мирного соглашения, и США привержены содействию Армении и Азербайджану в мирном решении вопросов. Мы поддерживаем возможность для МККК, международных НПО и журналистов проводить независимую и беспристрастную оценку заявлений о разрушениях и повреждениях и расследовать их».