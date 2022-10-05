Алиев о значимости Азербайджана для Европы

Сегодня энергоресурсы Азербайджана пользуются большим спросом в Европе. Важность реализуемых Баку проектов все более очевидна. Об этом президент Ильхам Алиев сказал в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Подчеркнув, что Евросоюз является очень важным партнером для Азербайджана, глава государства сказал, что ведется работа над новым соглашением.

«Подавляющая часть договоренностей уже согласована, а остальные вопросы носят не очень принципиальный характер. Появились новые возможности для сотрудничества в области транспорта. Потому что географическое положение Азербайджана, современная транспортная инфраструктура – транспортные коридоры Восток – Запад, Север – Юг очень важны и для Европы», - сказал президент Азербайджана.