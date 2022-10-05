Принять превентивные меры: Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие

Страны НАТО должны нанести «превентивные удары» по России, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия президентом Владимиром Путиным. Об этом в ходе выступления в Австралийском институте Лоуи заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Необходимы «превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят ядерное оружие. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, то вот держи от нас», - цитирует Зеленского УНИАН.

По словам украинского президента, Путин понимает, что не сможет сохранить свою жизнь, если решится на ядерный удар, но спрогнозировать, будет применено ядерное оружие или нет, на данный момент трудно.

«Они не все контролируют, что у них происходит на поле боя – они хотели захватить нас за три дня», - заявил Зеленский.

Владимир Путин 21 сентября заявил о готовности применить «все имеющиеся средства» для защиты территории России, к которой после «референдумов» и принятия федеральных конституционных законов были присоединены четыре области Украины. Он обвинил Запад в «ядерном шантаже» и пригрозил, что «роза ветров может развернуться», а также заверил, что его слова – «не блеф». США провели непубличные переговоры с Россией «на самом высоком уровне» и предупредили о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в Украине, сообщил спустя четыре дня советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы были предельно ясны и подчеркнули им, что США дадут решительный ответ вместе с союзниками и партнерами», - заявил Салливан.