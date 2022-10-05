Ильхам Алиев: У отношений Азербайджана и Евросоюза прекрасные перспективы

Глава азербайджанского государства отметил, что однозначного прогноза о дальнейшей судьбе этой инициативы дать невозможно.

«Конечно, мы высоко ценим то, что Европа пригласила Азербайджан на это мероприятие. Это новая платформа, и обсуждения только начались». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

«Но в любом случае тот факт, что и Евросоюз, и принимающая Чехия пригласили Азербайджан в европейскую семью, говорит о том, что у наших отношений есть прекрасные перспективы», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что страны Евросоюза являются основными торговыми партнерами Азербайджана. Растущая роль Азербайджана на геополитическом пространстве, безусловно, проявляется как в экономической сфере, так и в сфере инвестиций, сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства высоко оценил увеличение за последние месяцы контактов между Евросоюзом и Азербайджаном, а также рост взаимного доверия.