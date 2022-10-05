Кремль, Захарова и Медведев отреагировали на заявление Зеленского

В интервью российским СМИ Песков призвал все страны мира обратить внимание на слова украинского президента. Он также подчеркнул, что действиями Киева де-факто руководят США и Великобритания, и они должны нести ответственность за заявления украинской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что НАТО должно нанести по российской территории превентивные удары, не дожидаясь, пока РФ применит ядерное оружие.

«Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», - заявил Песков.

«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых», - добавил представитель Кремля.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание Владимира Зеленского заявила, что Запад разжигает ядерную войну. По ее словам, необходимо осознать, что глава Украины «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что Зеленскому нужно сделать «превентивную трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных».

Ранее сегодня, 6 октября, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи Австралии заявил, что страны НАТО должны нанести «превентивные удары» по России, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия президентом Владимиром Путиным.