Ильхам Алиев: после Второй карабахской войны армяне установили более тысячи мин

Вопрос мин поднимается на всех встречах. Азербайджанская сторона всегда говорит, что эти шаги Армении наносят ущерб миру, сказал президент Ильхам Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

«Сегодня на четырехсторонней встрече я упомянул, что после окончания Второй карабахской войны армянами было установлено не менее 1400 противопехотных мин, и это очередное преступление против нас, очередной террористический акт. Я также констатировал, что после войны более 250 азербайджанцев были либо убиты, либо тяжело ранены. Другими словами, против нас продолжается армянский терроризм. Это должно быть прекращено, и закладка мин – не единственное преступление», - сказал глава азербайджанского государства.