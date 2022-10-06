Ильхам Алиев об армянах Карабаха

«Армянские вооруженные силы не выведены с нашей территории и по сей день. Мы требуем этого. Правда, частично они выведены, но все еще находятся на нашей земле, и я надеюсь, что это будет прекращено». Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

«Все мировое сообщество теперь четко понимает, что Карабах – это Азербайджан! Мы говорили это каждый раз, во время оккупации, во время войны, после войны. Сегодня мировое сообщество не только понимает эту истину, но и озвучивает ее. Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело».

Президент отметил, что армяне будут наделены такими же правами, как и граждане Азербайджана. В любом случае они могут быть уверены, что их интегрированная жизнь в азербайджанском обществе будет намного лучше, чем нынешняя.