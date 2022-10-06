Перед матчем Лиги Европы «Олимпиакос» – «Карабах» греческие ультрас напали на азербайджанских болельщиков.

Около 20 азербайджанцев, как сообщили в пресс-службе «Карабаха», подверглись нападению. Лишь после вмешательства полиции удалось обеспечить безопасность фанатов азербайджанской команды. Был также использован слезоточивый газ.

По просьбе футбольного клуба «Карабах» болельщики были переведены в более безопасный сектор.