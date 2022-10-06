МАГАТЭ против указа Путина: Запорожская АЭС принадлежит Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что для него очевидно, что Запорожская АЭС принадлежит Украине и что ее оператором должен выступать украинский «Энергоатом».

"Для нас очевидно, что им владеет "Энергоатом", так как это украинское учреждение", - сказал Гросси после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче захваченной АЭС в российскую госсобственность. Гросси этот указ не комментировал.

На следующей неделе Гросси планирует посетить Москву, чтобы обсудить создание безопасной зоны вокруг АЭС.