Двое россиян «бежали от российской армии» на лодке на Аляску
На Аляске задержали двух мужчин из России, которые проплыли более 400 км на небольшой лодке из поселка Эгвекинот на Чукотке до американского острова Святого Лаврентия, сообщает Alaska News Service.
4 октября они высадились около поселка Гамбелл. «Эти два человека, которые прибыли из России на лодке и были задержаны в Гэмбелле, насколько я понимаю, сейчас находятся в Анкоридже, и ими занимаются федеральные власти. Мы не ожидаем постоянного потока людей из [России] или флотилии лодок… Это может быть единичным случаем», - заявил губернатор штата Майк Данливи. Сейчас их уже перевезли в Анкоридж.
В разговоре с местными жителями приплывшие на лодке мужчины объяснили, что «бегут от российской армии», пишет издание. В ситуации разбирается Министерство внутренней безопасности США.
По данным издания, ради вывоза россиян береговая охрана США отправляла на остров Святого Лаврентия самолет с таможенниками и пограничниками. Граждан вывезли из Гэмбелла, их взяла под стражу таможенно-пограничная служба США.