Самолет Vietnam Airlines экстренно сел в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Vietnam Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт – Хо Ши Мин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту. Самолет Boeing B787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени, отметили в пресс-службе.

После приземления самолета пассажира передали бригаде скорой помощи.