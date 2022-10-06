Макрон призвал Эрдогана ввести санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана ввести санкции против РФ, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон также указал на важность санкций ЕС для предотвращения эскалации конфликта в Украине.

Лидеры двух стран встретились на полях открывшегося в четверг, 6 октября, первого заседания "Европейского политического сообщества" в Праге.