Ильхам Алиев: Ответа от Пашиняна я снова не получил...

«Сегодня во время встречи с президентом Франции я увидел, что эти пять принципов принимаются. Это естественно, потому что мы не изобрели ничего нового. Это принципы, основанные на отношениях между государствами, которые хотят нормализовать отношения», - сказал глава государства.

Ни у кого – ни у армянской стороны, ни у Евросоюза – нет вопросов относительно пяти принципов, предложенных азербайджанской стороной, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

«Пять принципов мирного договора должны быть как можно скорее парафированы, работа над текстом мирного соглашения должна начаться на основе этих принципов. Я уверен, что этого можно быстро добиться. Этим мы закроем страницу войны, вражды», - сказал глава государства.

Отметив, что открытие коммуникаций не является частью возможного мирного договора, глава государства сказал: «По сути, это уже должно было произойти. Это обязательство, которое Армения взяла на себя 10 ноября 2020 года, однако не выполнила. К сожалению, сегодня, когда я снова обратился к премьер-министру Армении с просьбой предоставить нам, наконец, маршрут автомагистрали, ответа так и не получил... Все знают, где должны проходить железная и автомобильная дороги. Непонятно, почему нам не хотят предоставить проезд в Нахчыван. Нарушение собственных обязательств – конечно, крайне постыдный факт. Но мы еще проявляем терпение, сдержанность. Я уверен, что мы добьемся этого, но лучше бы это было раньше, чем позже».