Израиль готовится к войне с Ливаном?

Израильские СМИ пишут, что распоряжение было дано на еженедельном совещании по оценке ситуации. В офисе министра обороны заявили, что он поручил ЦАХАЛ "подготовиться к сценарию эскалации на севере как в случае наступательных, так и оборонительных действий, учитывая развитие переговоров по морской границе".

Директива министра обороны появилась через несколько часов после того, как стало известно о решении Яира Лапида отклонить ливанские поправки в соглашении о морских границах между странами.

Ранее лидер ливанской организации "Хезболла" шейх Хасан Насралла угрожал атаковать морскую платформу на месторождении Кариш, если Израиль начнет там добычу газа до подписания договора о морской границе между странами, отмечают израильские СМИ. Израиль через посредников пообещал жестко ответить на любую провокацию.