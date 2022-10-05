Норвегия и Азербайджан являются странами, на которые рассчитывает Европа в попытках снизить зависимость от российской нефти, сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-27 и встречи в рамках Европейского политического сообщества.

По словам премьер-министра, поскольку европейские страны предпринимают шаги по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России, Норвегия и Азербайджан являются странами, на которые рассчитывает Европа.

Anadolu отмечает, что с аналогичным заявлением в Праге выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Азербайджан и Норвегия «очень важны» для диверсификации источников энергии в Европе и снижения ее зависимости от «внешних держав, которые не разделяют наши ценности».