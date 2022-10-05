Гурбан Гурбанов о разгромной победе над «Олимпиакосом»

«Поздравляю своих футболистов. Мы добыли очень важные 3 очка, - говорит главный тренер чемпионов Азербайджана. - Играли на прекрасном стадионе в присутствии великолепных болельщиков. Нам приятно играть в такой атмосфере. Желаю успехов «Олимпиакосу». Эта победа ничего не значит, потому что впереди еще три игры группового раунда. На кону еще 9 очков. В Баку надо не допустить ошибок, которые допустили здесь. Постараемся еще лучше подготовиться к ответной встрече.

Ничего отрицательного об «Олимпиакосе» сказать не могу. Мы могли ожидать, что они будут играть в пять защитников. Затем, увидев стартовые составы, решили, что они будут играть в четыре защитника. Но в итоге оказалось, что у них все же пять игроков в линии обороны. Этого мы не ожидали.

Об «Олимпиакосе» могу сказать только хорошее. Она достойна большего и ее способности выше».

Далее греческий журналист задал вопрос о том, что после третьего гола футболисты «Карабаха» якобы демонстрировали болельщикам «Олимпиакоса» провоцирующие жесты.

«Мы живем в такой стране, в которой нет места беспорядкам, - отвечает Гурбан Гурбанов. – Порой футболисты не контролируют свои эмоции. Они и в нашем чемпионате иногда так празднуют. В целом мы стараемся в гостевых матчах в еврокубках вести себя еще более правильно. Мы приехали сюда соблюдать спортивные принципы. Поверьте, что у нас и мысли не было провоцировать соперника. Всегда относимся с уважением к сопернику и его болельщикам. Я об этом всегда говорю, и эти мои слова слышат и мои футболисты».

Говоря о трансферной теме и возможности приобрести нападающего, наставник агдамского клуба сказал:

«Мы круглый год ищем игроков. Думаем о будущем. Если зимой будет подходящий нападающий, мы привлечем его в команду. Что касается ухода Ибрахима Ваджи, то я рад за него».