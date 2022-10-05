Украинцы сбили более половины всех запущенных иранских дронов

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов заявил, что ВВС и ПВО Украины сбили 60% дронов иранского производства Shahed-136, которые запустили военные РФ на территорию страны.

Представитель генштаба сообщил также, что за последнюю неделю ВСУ уничтожили 24 из 46 «Шахидов» (которым Минобороны РФ присвоило название «Герань-2»), запущенных для атаки объектов военной и гражданской инфраструктуры в Украине.

Днем ранее (5 октября) спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал иранский дрон-камикадзе «сложной целью». «Цель сложная, она не такая крупногабаритная: размах крыльев – 2,5 метра, масса – 200 килограммов, боевая часть составляет 40 кг. Это фактически как артиллерийский снаряд, который летит со скоростью 120 километров в час, а при заходе на цель опускается с большей скоростью», – цитирует представителя ВВС Украины сайт «Украинская правда».