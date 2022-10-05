Ильхам Алиев: контакты с армянами Карабаха ведутся определенное время

«Как будет обустроена жизнь армянского населения в Карабахе - это отдельная история. Мы планируем интенсифицировать консультации внутри нашего внешнеполитического блока и также продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

«Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути, как интеграции в азербайджанское общество просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства», - сказал глава государства.