Кремль о переговорах Эрдогана и Путина

В пятницу президент России Владимир Путин планирует переговорить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле анонсировали серию телефонных контактов у Путина, намеченных на 7 октября. По словам Пескова, среди них есть и разговор с Эрдоганом.

Владимир Путин 7 октября отмечает 70-летие, этот день он проведет в Санкт-Петербурге, днем состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ.

В четверг, 6 октября, президент Турции сообщил, что 7 октября собирается провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган подчеркнул, что он единственный лидер, который ведет «открытый диалог» и с Россией, и с Украиной.