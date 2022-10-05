Аннексированные регионы Украины теперь в Конституции России

Территории Украины: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области теперь перечислены в российской Конституции в качестве субъектов РФ. Новая редакция Конституции опубликована на официальном портале правовой информации.

Новые «субъекты» внесены в перечень в статье 65 главы 3 Конституции России «Федеративное устройство» под названиями «Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область».