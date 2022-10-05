Зеленский: Украина за 5 дней освободила 500 кв. км Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что ВСУ за последние пять дней смогли освободить от российской оккупации более 500 кв. км территории Херсонской области.

"За время с 1 октября только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов", - сказал президент Украины.