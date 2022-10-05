Спецоперация США в Сирии

Министерство обороны США подтвердило, что в ходе спецоперации на севере Сирии ликвидирован один из лидеров террористической организации "Исламское государство", известный как Рахан аш-Шамри. В сообщении Пентагона отмечается, что аш-Шамри отвечал в ИГ за контрабанду оружия и вербовку боевиков.

Вечером в четверг, 6 октября, Reuters сообщало, что американские военные провели операцию на северо-востоке Сирии, уничтожив одного из лидеров "Исламского государства". Отмечалось, что в ходе операции, для проведения которой были задействованы вертолеты, еще один боевик был ранен. Двое террористов захвачены американским спецназом.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщало, что в ночь на 6 октября американские военные провели рейд на территорию, которая находится под контролем сирийского правительства, недалеко от города Камышлы на севере страны. В операции в деревне Мулюк-Сарай участвовало около 50 военнослужащих, прибывшие на нескольких вертолетах. Ими был ликвидирован один человек. Как отмечает организация The Syrian Observatory for human rights, это первый случай подобного рейда на территорию, контролируемую режимом Башара Асада.