В США помиловали всех осужденных за хранение марихуаны

Президент США Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны. Речь идет только о тех случаях, когда обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими, передает Reuters.

Байден отметил, что привлеченные к ответственности за хранение марихуаны могли быть ущемлены при устройстве на работу, при аренде или покупке жилья или при попытке получить образование. «Слишком много жизней было перевернуто из-за нашего неправильного подхода к марихуане. Пришло время исправить эти ошибки», - цитирует Байдена агентство.

Помилование, объявленное Байденом, затронет около 6,5 тысячи человек, которые с 1992 по 2021 год были осуждены по единственному обвинению – в хранении марихуаны.

Байден объявил, что следует в целом пересмотреть классификацию марихуаны как наркотика «Класса 1». К этому же классу, указал он, относятся героин и ЛСД.

Агентство отмечает, что изменение классификации марихуаны на федеральном уровне позволит, в частности, компаниям, производящим ее для медицинских целей, что разрешено в ряде штатов, размещать свои акции на бирже и значительно упростит для них получение банковских займов.